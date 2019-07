Fire Emblem Three Houses è stato sviluppato in larga parte da Koei-Tecmo

Durante una recente intervista pubblicata sulle pagine di Famitsu è stato rivelato che Fire Emblem Three Houses è stato sviluppato per la maggior parte da Koei-Tecmo, con solamente un piccolo team di Intelligent Systems al lavoro sul gioco.

Dopo il successo di Fire Emblem Warriors, Nintendo ha contattato Mr. Hayashi del Team Ninja per chiedere aiuto nello sviluppo del nuovo Fire Emblem per Switch. Lo studio ha ovviamente accettato di buon grado, nel corso degli anni però il ruolo dello stesso è cambiato ed è diventato sempre più determinante, tanto che alla fine del ciclo di sviluppo erano rimasti attivi solamente 17 dipendenti di Intelligent Systems.

Fire Emblem Three Houses è uscito il 26 luglio scorso su Nintendo Switch, il gioco ha debuttato al primo posto della classifica inglese e sembra aver venduto bene nel weekend di lancio anche in Nord America e Giappone, sebbene non ci siano ancora numeri precisi a riguardo.

Accolto positivamente da pubblico e critica, il gioco è destinato a diventare un nuovo successo per Nintendo Switch. Per saperne di più vi rimandiamo alla nostra recensione di Fire Emblem Three Houses, su Everyeye.it trovate anche la guida strategica con i trucchi per iniziare a padroneggiare i principali aspetti del nuovo gioco della serie Fire Emblem.