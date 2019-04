Fire Emblem Three Houses: tante novità su protagonista, trama e difficoltà!

Nel corso del Nintendo Direct di febbraio, la Casa di Kyoto ha pubblicato un nuovo Trailer di Fire Emblem Three Houses, rivelando numerose informazioni sul titolo.

Ora, grazie ad un coverage realizzato da Famitsu, emergono interessanti dettagli su diversi aspetti del gioco. Tra questi spiccano alcune informazioni sull'incipit narrativo che caratterizzerà Fire Emblem: Three Houses. Secondo quanto riportato, infatti, il nostro alter-ego videoludico si ritroverà a fare più volte uno stesso sogno misterioso, nel corso del quale si susseguono immagini di violente battaglie, in seguito alle quali appare una strana fanciulla. Soldato mercenario, il protagonista si ritroverà, in una giornata apparentemente comune, a prendere le difese di un gruppo di giovani attaccati da dei banditi. Ed è in questa occasione che, in pericolo di vita, verrà salvato proprio dall'apparizione della misteriosa ragazza del sogno: Sothis. Questa, ricorrendo ai propri poteri di "riavvolgimento del tempo", aiuterà il protagonista, per poi sparire misteriosamente. In seguito a questa vicenda, il gruppo di giovani si rivela essere costituito dai tre futuri leader delle tre grandi regioni del mondo di gioco, Fodlan. Riconosciute le nostre doti di combattente verremo invitati a rivestire il ruolo di docente presso la prestigiosa Accademia da loro frequentata.



Interessanti dettagli anche su alcune caratteristiche di gameplay. I giocatori potranno liberamente scegliere se impersonare un protagonista di sesso maschile o femminile. Diversi inoltre i livelli di difficoltà proposti: normale o difficile. Possibile inoltre scegliere tra due diverse modalità di gioco:

Casual: permetterà di far rivivere gli alleati caduti in battaglia;

Classic: escluderà questa possibilità.

Ricordiamo che Fire Emblem: Three Houses debutterà su Nintendo Switch il prossimo 26 luglio. La Casa di Kyoto ha inoltre recentemente confermato l'intenzione di trasmettere un Nintendo Direct E3 2019