Fire Emblem Three Houses: venduto l'80% delle copie distribuite in Giappone

Fire Emblem: Three Houses ha debuttato sul mercato videoludico lo scorso venerdì 26 luglio e nel giro di pochi giorni ha ottenuto alcuni risultati davvero notevoli.

In particolare, il nuovo capitolo della saga si è affermato nel Sol Levante, conquistando la prima posizione nella classifica di vendita giapponese. Ma non solo: secondo quanto segnalato da Dengeki, sembra infatti che Fire Emblem: Three Houses abbia davvero conquistato l'attenzione dei videogiocatori nipponici. Si segnala infatti come ad oggi sia stato acquistato ben l'80% delle copie inizialmente distribuite nei negozi del Paese. Un risultato importante, che segna un debutto decisamente positivo per il titolo.

Fire Emblem: Three Houses, tuttavia, non si è affermato esclusivamente in quel del Giappone. Il gioco ha infatti conquistato anche i vertici della classifica del Regno Unito, superando FIFA 19 e Crash Team Racing Nitro-Fueled, che vanno rispettivamente ad occupare seconda e terza posizione. Il gioco è attualmente disponibile, in esclusiva per Nintendo Switch. Per maggiori informazioni su questa nuova esclusiva della Casa di Kyoto, vi segnaliamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare la nostra recensione di Fire Emblem Three Houses. Al suo interno, Enrico di Piramo analizza le caratteristiche e le qualità di questo nuovo capitolo della celebre saga videoludica.