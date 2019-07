Fire Emblem Three Houses: Video Recensione della nuova esclusiva per Nintendo Switch

Il nuovo capitolo della serie Fire Emblem è un titolo profondo, longevo e sfaccettato, che entra di diritto nell'élite dei prodotti disponibili in esclusiva su Nintendo Switch. Vediamo insieme i motivi nella nostra video recensione del gioco.

Dopo essersi rilanciata con degli ottimi capitoli su Nintendo 3DS e con la massiccia presenza dei propri personaggi in Super Smash Bros. Ultimate, Fire Emblem è una saga che è tornata senza mezzi termini nell'Olimpo videoludico, e Fire Emblem: Three Houses non fa che confermarlo.

L'ultimo episodio è stato celebrato anche dalla stampa internazionale, ed ha sfiorato il Perfect Score su Famitsu, per cui sulla qualità del prodotto ci sono davvero poche discussioni da fare. Il gioco potrà anche conquistare tutti coloro che cercano un livello di sfida più impegnativo, visto che Nintendo ha confermato che nel corso del tempo sarà introdotto un grado di difficoltà maggiore per Fire Emblem: Three Houses.

Senza indugiare oltre, vi lasciamo al nostro video che trovate come di consueto in apertura alla news. Se volete approfondire, trovate la nostra recensione di Fire Emblem: Three Houses anche in versione "da lettura" sul nostro sito.