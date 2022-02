Fire Emblem Warriors Three Hopes: l'action musou si presenta su Switch

Nella cornice mediatica del Nintendo Direct del 9 febbraio, Shinya Takahashi di Nintendo conferma le anticipazioni degli ultimi giorni sull'annuncio del nuovo videogioco di Fire Emblem e presenta ufficialmente l'action musou Fire Emblem Warriors Three Hopes per Switch.

L'esperienza spin-off di Fire Emblem sarà curata da Intelligent Systems sotto l'egida di Koei Tecmo e proverà a replicare il successo di Hyrule Warriors L'Era della Calamità, ormai giunto a quota 4 milioni di copie distribuite in tutto il mondo.

Sul fronte del gameplay, Three Hopes mutuerà perciò dalla serie musou dei Warriors di Koei Tecmo il sistema di combattimento e la progressione delle attività per coniugarle con la ricca narrazione di Fire Emblem. I protagonisti di questa nuova iterazione in salsa action della serie saranno Edelgard, Dimitri e Claude, ciascuno con un proprio set di abilità, mosse e tecniche da attuare sul campo di battaglia.

La commercializzazione di Fire Emblem Warriors Three Hopes è prevista per il 24 giugno 2022, rigorosamente in esclusiva su Nintendo Switch. Date un'occhiata al video di presentazione di Fire Emblem Warriors e fateci sapere che cosa ne pensate al riguardo.