Fire Emblem Warriors Three Hopes analizzato da Digital Foundry: meglio di Hyrule Warriors?

Come se la cava Fire Emblem Warriors Three Hopes sul fronte tecnico? Omega Force ha compiuto passi avanti rispetto a quanto visto in Hyrule Warriors L'Era della Calamità? A rispondere è Digital Foundry attraverso una nuova analisi tecnica tutta incentrata sul nuovo spin-off di Fire Emblem disponibile su Nintendo Switch dal 24 giugno 2022.

Stando a quanto emerso dal video della testata, Three Hopes appare più convincente, tecnicamente parlando, rispetto a L'Era della Calamità, uscito sempre su Switch nel corso del 2020. Il nuovo Fire Emblem Warriors, infatti, si mantiene stabile attorno ai 30fps andando anche oltre, laddove invece l'ultimo Hyrule Warriors soffriva di maggiori cali di frame-rate durante le fasi più movimentate. L'opera incentrata sulla serie strategica di Nintendo offre una risoluzione di 810p in modalità Docked, e attorno a 540p in modalità Portatile.

Three Hopes è tuttavia afflitto da un anti-aliasing poco convincente e textures non sempre curatissime, oltre a sbavature in animazioni e movimenti dei personaggi. Qualche perplessità anche sulla decisione di lanciare il gioco con frame-rate completamente sbloccato, che tocca talvolta punte di 50fps per poi tornare repentinamente attorno ai 33-36fps. Ciò detto, Digital Foundry fa notare come non si scenda mai oltre questa soglia, a differenza di quanto accadeva con L'Era della Calamità, motivo per cui Three Hopes dimostra a tutti gli effetti dei progressi tecnici rispetto al "predecessore".

Per ulteriori dettagli non perdetevi la nostra recensione di Fire Emblem Warriors Three Hopes. Per farvi un'idea ancora più concreta, infine, potete anche scaricare la demo di Fire Emblem Warriors Three Hopes tramite il Nintendo eShop.