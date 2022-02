Fire Emblem Warriors Three Hopes, annunciata la Limited Edition: cosa include?

Un Nintendo Direct ricco di sorprese ci ha regalato anche l'annuncio di Fire Emblem Warriors: Three Hopes, un nuovo gioco di azione e strategia in stile musou ambientato nello stesso universo narrativo di Fire Emblem: Three Houses.

La divisione europea di Nintendo ha subito colto la palla al balzo per confermare che a partire dal 24 giugno 2022, giorno in cui il gioco verrà lanciato in esclusiva su Nintendo Switch, nel Vecchio Continente verrà messa a disposizione anche Limited Edition di Fire Emblem Warriors: Three Hopes. Al suo interno troveranno posto, oltre alla cartuccia del gioco, anche un artbook, una arazzo con la mappa di Fódlan, un set di cinque figure in materiale acrilico e un set di cartoline dei personaggi.

Il prezzo di quest'edizione limitata non è ancora stato rivelato e, al momento della stesura di questa notizia, non è ancora possibile effettuare il preordine in Italia. Restiamo in attesa di una comunicazione ufficiale da parte di Nintendo.

Fire Emblem Warriors: Three Hopes abbraccia il genere musou per narrare una storia ambientata nel Fódlan, un continente governato da tre grandi potenze, con protagonisti dei personaggi già incontrati in Fire Emblem: Three Houses. Nel classico stile Warriors, potrete partecipare direttamente all'azione, studiare il campo di battaglia, sterminare orde di demoni e dare ordini ai vostri alleati. Tra uno scontro e l'altro, potrete inoltre interagire con i carismatici personaggi della serie.