Fire Emblem Warriors Three Hopes sta arrivando: ecco 9 minuti d'azione senza sosta

Fire Emblem Warriors Three Hopes si avvicina a grandi passi al suo debutto sul mercato, previsto per il 24 giugno 2022 su Nintendo Switch. Ricordando che la demo di Fire Emblem Warriors Three Hopes è disponibile su Switch, anche dei corposi video-gameplay sono utili per farsi un'idea chiara sul nuovo musou sviluppato da Omega Force.

Game Informer offre ben nove minuti di sequenze giocate tratte dallo spin-off di Fire Emblem, ambientato nello stesso universo narrativo di Three Houses, mostrandoci le fasi iniziali dell'avventura ed i primi combattimenti. Come da tradizione nei musou, l'azione appare frenetica e ci mette contro intere orde di nemici da sconfiggere a suon di attacchi, combo e coreografiche mosse speciali.

Si seguono come sempre specifici obiettivi prendendo il controllo di personaggi multipli ed intercambiabili in qualunque momento durante il livello, ciascuno con i propri equipaggiamenti e poteri. Non mancano anche creature di grosse dimensioni da combattere, dando vita a scontri dall'alto tasso di spettacolarità. Three Hopes promette inoltre di rivelarsi ancora più coinvolgente rispetto al precedente spin-off sempre incentrato sulla serie, intitolato semplicemente Fire Emblem Warriors ed uscito nel 2017 su Switch e New Nintendo 3DS.

Se ulteriori approfondimenti sul gioco vi interessano, il nostro provato di Fire Emblem Warriors Three Hopes vi rivelerà nel dettaglio le sensazioni che la produzione Nintendo ci ha trasmesso fin qui.