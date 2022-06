Fire Emblem Warriors Three Hopes avrà una demo? Indizi dallo store Nintendo

Si sta avvicinando l'uscita di Fire Emblem Warriors: Three Hopes, fissata per il 24 giugno 2022 su Nintendo Switch. Sembra però che lo spin-off in stile musou ambientato nell'universo di Fire Emblem: Three Houses potrà essere giocato ancora prima della sua uscita sul mercato.

Un utente sul forum di Reddit ha infatti notato che Nintendo ha aggiornato la pagina dedicata al suo nuovo Fire Emblem citando apertamente la possibilità di scaricare gratuitamente una demo del gioco, contenuto finora mai annunciato ufficialmente dalla casa di Kyoto. Sul popolare forum viene inoltre fatto notare che in precedenza anche Hyrule Warriors: L'Era della Calamità, sviluppato sempre da Omega Force proprio come l'imminente Three Hopes, ha goduto di una versione dimostrativa, motivo che potrebbe rendere ancora più probabile l'annuncio ufficiale di questo contenuto.

Si tratterebbe di un'ottima occasione per testare con mano il titolo prima di passare all'acquisto della versione completa, che promette di rendere ancora più calda l'estate dei possessori di Switch. In attesa dunque di conferme definitive da parte di Nintendo, non perdetevi il video gameplay di Firem Emblem Warriors Three Hopes, incentrato su Claude e l'Alleanza dei Leicester.

Ricordiamo inoltre agli amanti del collezionismo quali sono i contenuti della Limited Edition di Fire Emblem Warriors Three Hopes, tra i quali troviamo un artbook e la mappa del Fodlan.