Fire Emblem Warriors Three Hopes: Claude e l'Alleanza del Leicester combattono in video

I ragazzi di Intelligent Systems confezionano un nuovo video gameplay di Fire Emblem Warriors Three Hopes. Il filmato ci reimmerge nelle atmosfere del prossimo action musou di Koei Tecmo per mostrarci l'Alleanza del Leicester e al suo campione, il fiero Claude.

Il capitano dei Cervi Dorati metterà il suo arco e tutta la sua esperienza al servizio della sua fazione e dei membri più anziani dell'Alleanza del Leicester, a cominciare ovviamente dalla sua seconda in comando Hilda. Ciascuno dei luogotenenti della sua Alleanza fornirà un supporto "specifico" alle truppe, garantendo ai giocatori l'accesso a un ventaglio sempre nuovo di abilità, tecniche di combattimento e tattiche da attuare per avere la meglio sugli schieramenti nemici.

La speranza dei fan della serie è ovviamente quella di sperimentare un gameplay in stile musou arricchito dalla profonda narrazione che caratterizza da sempre la saga di Fire Emblem. Per averne la controprova, non ci resta che pazientare fino al 24 giugno per poi scendere finalmente in battaglia insieme ai personaggi di Fire Emblem Three Hopes su Nintendo Switch. Nel frattempo, date un'occhiata al nuovo video gameplay con protagonisti Claude e i guerrieri dell'Alleanza del Leicester e fateci sapere con un commento che cosa ne pensate di questo action musou sulle orme di Dynasty Warriors.