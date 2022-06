Fire Emblem Warriors Three Hopes: come sbloccare e cambiare le classi

Il nuovo capitolo action musou della serie ruolistica di Intelligent Systems è finalmente disponibile come esclusiva Nintendo Switch. Sulle nostre pagine potete già consultare la recensione di Fire Emblem Warriors Three Hopes, mentre questa guida potrà esservi utile nella gestione delle classi presenti all’interno del gioco targato Omega Force.

Oltre a permettere l’apprendimento di abilità aggiuntive, cambiare classe ai personaggi di Fire Emblem Warriors Three Hopes ne determina le statistiche, le armi equipaggiabili e i loro preziosi talenti passivi. Questi ultimi possono anche essere sbloccati in modo permanente, a patto di padroneggiare il relativo archetipo in battaglia raggiungendo una classificazione pari a tre stelle.

Sbloccare classi in Fire Emblem Warriors Three Hopes

Prima di poter passare a una nuova classe è necessario sbloccarla presso il campo di addestramento e, più in specifico, rivolgendosi al soldato che svolge il ruolo di istruttore. Da lì vi basterà scegliere l’opzione acquisisci classe e selezionare il personaggio che volete modificare. Più classi padroneggerete, più ne potrete ottenere, pertanto vi consigliamo di testare liberamente il maggior numero di soluzioni e alternative possibile. Il job system di Three Hopes è infatti strutturato su quattro livelli di competenza (Principiante, Intermedio, Avanzato e Maestro), ognuno dei quali presenta più classi ottenibili soltanto massimizzando quelle prima.

Cambiare classe in Fire Emblem Warriors Three Hopes

Quello di passare da una classe all’altra è un procedimento molto semplice che può essere effettuato entro i confini del campo base o, in alternativa, durante l’esplorazione del mondo aperto che fa da sfondo all’esperienza. In quei frangenti, partendo dal menu principale, vi basterà accedere alla sezione dedicata alla gestione del vostro gruppo così da selezionare il personaggio interessato, dopodiché premete il tasto ZR (o ZL) fino a raggiungere la finestra destinata alle classi. Per evitare fraintendimenti vi ricordiamo che non potrete sbloccare nuove classi da questo menu, ma solo attivarne una fra quelle acquisite in precedenza.

Nel caso foste interessati ad approfondire gli aspetti più tecnici del prodotto in questione, ecco cosa pensa Digital Foundry di Fire Emblem Warriors Three Hopes e riguardo ai passi in avanti fatti dal team di sviluppo, rispetto alle varie produzioni precedenti.