Fire Emblem Warriors Three Hopes conquista la critica: ottima media su Metacritic

In attesa della recensione targata Everyeye, arrivano i primi verdetti internazionali per Fire Emblem Warriors: Three Hopes, il nuovo spin-off della celebre serie Nintendo ambientato nell'universo di Fire Emblem: Three Houses e disponibile su Nintendo Switch a partire dal 24 giugno 2022.

L'Action di stampo musou firmato Omega Force ha fin qui ottenuto riscontri positivi, con una media pari ad 80 sul noto portale Metacritic nel momento in cui scriviamo, basata su 50 diverse recensioni. Di queste, ben 45 sono da semaforo verde (dunque con un voto superiore a 75), mentre soltanto 5 sono invece i commenti "gialli" (con valutazioni comprese tra 50 e 74). Per adesso nessuna bocciatura in rosso è stata assegnata alla nuova esclusiva Switch, sebbene non manchi un 50 assegnato da Metro Game Central come voto più basso.

Si tratta però dell'unica recensione fuori dal coro, con le restanti redazioni che invece manifestano il proprio apprezzamento per il titolo Nintendo. Ad esempio, sono due i punteggi pieni (100) assegnati da Digitally Downloaded e Screen Rant, a cui segue una schiera piuttosto nutrita di verdetti che vanno dal 90 all'80, segno di come l'ultima fatica di Omega Force sia stata apprezzata ed abbia qualità da vendere.

In attesa quindi del lancio, potete farvi un'idea sul gioco visionando 9 minuti di gameplay per Fire Emblem Warriors Three Hopes. Oppure, ancora meglio, potete cimentarvi con la demo di Fire Emblem Warriors Three Hopes, che permetterà tra l'altro di importare i progressi raggiunti nella versione dimostrative nel gioco completo.