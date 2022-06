Fire Emblem Warriors Three Hopes primo in Giappone, Xbox Series X tallona PS5

Dopo aver debuttato al primo posto della classifica inglese, Fire Emblem Warriors Three Hopes di Nintendo debutta ora in vetta alle charts giapponesi, con oltre 97.000 copie fisiche distribuite nella settimana di lancio.

Fire Emblem Warriors Three Hopes è stato il gioco più venduto sul mercato retail in Giappone dal 20 al 26 giugno, per fare un paragone l'originale Fire Emblem Warriors ha debuttato con 41.491 copie vendute. Da notare come la Top 10 sia interamente dominata da giochi per Nintendo Switch.

Classifica Software Giappone

[NSW] Fire Emblem Warriors Three Hopes (Nintendo, 06/24/22) – 97,538 [NSW] Nintendo Switch Sports (Nintendo, 04/29/22) – 19,255 (512,3010 [NSW] Demon Slayer The Hinokami Chronicles (Aniplex, 06/09/22) – 10,663 (122,512) [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 9,261 (4,691,651) [NSW] Kirby E La Terra Perduta (Nintendo, 03/25/22) – 8,239 (777,810) [NSW] Mario Strikers Battle League (Nintendo, 06/10/22) – 7,688 (52,863) [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo, 10/18/19) – 7,437 (3,188,728) [NSW] Minecraft Nintendo Switch Edition (Microsoft, 06/21/18) – 7,095 (2,684,472) [NSW] Animal Crossing New Horizons (Nintendo, 03/20/20) – 4,621 (7,272,811) [NSW] Super Smash Bros Ultimate (Nintendo, 12/07/18) – 4,449 (4,909,639)

Classifica Hardware Giappone

Switch OLED – 28,267 (1,927,423) Switch – 19,089 (18,418,847) Switch Lite – 9,193 (4,771,088) PlayStation 5 – 7,257 (1,459,052) Xbox Series X – 4,881 (113,864) Xbox Series S – 4,034 (134,110) PlayStation 5 Digital Edition – 1,924 (244,132) New 2DS XL e 2DS– 141 (1,187,199) PlayStation 4 – 17 (7,819,718)

Sul fronte hardware continua il dominio di Switch con 56.000 console vendute (Switch, Switch Lite e Switch OLED) mentre le console della famiglia PS5 toccano quota 9,181 unità tallonate da Xbox Series X/S con 8,915 pezzi. Chiude la classifica PlayStation 4 con 17 console vendute.