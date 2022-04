Fire Emblem Warriors Three Hopes su Nintendo Switch: nuovi scatti dal Giappone

Amazon Japan i curatori di altri negozi digitali nipponici pubblicano delle immagini inedite di Fire Emblem Warriors Three Hopes, l'action musou atteso al lancio su Nintendo Switch a fine giugno.

Gli scatti condivisi dalle maggiori catene commerciali giapponesi immortalano i personaggi di questa attesa esperienza action ruolistica e mostrano per la prima volta l'aspetto dell'interfaccia principale.

A chi ci segue, ricordiamo che Three Hopes è stato annunciato da Nintendo nel corso del Direct del 9 febbraio come esperienza spin-off di Fire Emblem che mutua le dinamiche action musou della saga dei Warriors di Koei Tecmo, una formula che proverà a replicare il successo di Hyrule Warriors L'Era della Calamità.

Il titolo, sviluppato da Intelligent Systems, avrà per protagonisti Edelgard, Dimitri e Claude: ciascun personaggio vanterà un proprio set di abilità, mosse e tecniche da attuare sul campo di battaglia, spronando così gli appassionati del genere ad alternarli per sperimentare tattiche e soluzioni di gameplay sempre originali.

Il lancio di Fire Emblem Warriors Three Hopes è previsto per il 24 giugno in esclusiva sulla console ibrida di Nintendo. Qualora foste interessati, qui trovate un approfondimento sui contenuti della Limited Edition di Fire Emblem Warriors Three Hopes.