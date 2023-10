Fire Emblem Warriors: Three Hopes, in offerta su Amazon con lo sconto del 45%

Fire Emblem Warriors: Three Hopes è un gioco di ruolo d'azione uscito il 24 giugno 22, sviluppato da Omega Force e Team Ninja e pubblicato da Nintendo per Nintendo Switch. È il terzo capitolo della serie uscito su Nintendo Switch, dopo Fire Emblem Warriors (2017) e Fire Emblem: Three Houses (2019), il seguito è Fire Emblem Engage uscito quest'anno.

Ora è acquistabile su Amazon ad un prezzo scontato in versione Standard Edition, la Limited Edition è acquistabile al prezzo di listino. L'edizione Standard è in offerta a soli 34,50 euro con lo sconto del 45% dal prezzo di listino di 59,99 euro, clicca qui per acquistarla.



La versione in edizione Limitata è acquistabile al prezzo di listino di 99,99 euro ed include al suo interno:

il gioco completo in versione fisica

un artbook

un set di 5 statuette in acrilico raffiguranti i protagonisti del gioco

una mappa in tessuto

un set di cartoline dei personaggi

Clicca qui per acquistare la Limited Edition su Amazon ad un prezzo scontato

L'ultimo capitolo della serie, Fire Emblem Engage, è acquistabile a questo link al prezzo di 58,99 euro in esclusiva per Nintendo Switch, il gioco è uscito a gennaio di quest'anno.