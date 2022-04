Fire Emblem Warriors Three Hopes: personaggi, strategia e tanta azione nel nuovo trailer

Koei-Tecmo e Intelligent Systems tornano a mostrare Fire Emblem Warriors: Three Hopes, spin-off del franchise Nintendo basato sulle consolidate meccaniche della saga Warriors di Koei-Tecmo. Per l'occasione, è stato mostrato un nuovo trailer che vi abbiamo riportato in apertura.

Il filmato mostrato da Koei-Tecmo è ricco di contenuti e ci consente di fare una panoramica generale dei contenuti che il prodotto offrirà ai possessori di Nintendo Switch. A partire dalle tre casate tra cui potremo scegliere, passando per le abilità uniche dei personaggi intercambiabili, la gestione strategica della mappa, i menu di gioco e i dialoghi con gli NPC, questo nuovo video ci fornisce davvero un'ottima anteprima del nuovo musou che cercherà di replicare il successo dell'apprezzato Hyrule Warriors.

"Mettiti nei panni di Shez, che incontra Edelgard, Dimitri, Claude e altri personaggi di Fire Emblem: Three Houses mentre combatti per il futuro di Fódlan. Alleati con un leader per costruire e comandare un esercito in battaglie in stile 1 contro 1.000 e una strategia approfondita. La casata che scegli ti condurrà attraverso una delle tre storie avvincenti, ognuna con un risultato diverso".

Lasciandovi alla visione, vi ricordiamo che Fire Emblem Warriors: Three Hopes sarà disponibile in esclusiva su Nintendo Switch a partire dal 24 giugno. Il gioco sarà disponibile anche in Limited Edition.