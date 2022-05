Fire Emblem Warriors: Three Hopes, il ritorno dei valorosi eroi Nintendo

Atteso in esclusiva su Nintendo Switch a partire dal prossimo 24 giugno, Fire Emblem Warriors: Three Hopes è il nuovo musou di licenza nato dalla collaborazione tra lo sviluppatore Intelligent Systems e lo studio Omega Force di Koei Tecmo Games.

Everyeye.it vi offre uno sconto per acquistare Fire Emblem Warriors: Three Hopes a prezzo ridotto da GameStop, dal 24 maggio al 3 luglio 2022 (fino ad esaurimento scorte) utilizzando il seguente codice valido sia online che nei negozi GS.

EBC3008744H5X9SZVYV

Fire Emblem Warriors: Three Hopes per Nintendo Switch

Il codice è utilizzabile sia in negozio che online sul sito www.gamestop.it . Per gli acquisti effettuati online, il codice non è valido se si seleziona la modalità di ritiro in negozio. Per usufruire dello sconto in negozio, basta mostrare il codice, unitamente alla GS+, dal proprio smartphone direttamente in cassa. Per l’utilizzo in negozio è necessario che sia stata effettuata la prenotazione del titolo. Se non hai prenotato, potrai farlo fino al giorno prima dell’uscita del gioco. Il codice è utilizzabile una sola una volta per cliente e non è cumulabile con altre promozioni in corso, nè con i vantaggi della GS+. Valido fino al 3 luglio 2022 e fino ad esaurimento scorte.A differenza del suo predecessore (per tutti i dettagli correte a rileggere la nostra recensione di Fire Emblem Warriors per Nintendo Switch ), il titolo non attingerà ai personaggi di vari episodi della serie Fire Emblem, ma al contrario si focalizzerà soltanto su quelli comparsi nel singolo Fire Emblem: Three Houses. Ambientato nel continente di Fódlan, Fire Emblem Warriors: Three Hopes, un personaggio completamente inedito, nonché protagonista di questa nuova storia. Caratterizzata da tre bivi narrativi (uno per Aquile Nere, uno per i Leoni Blu e uno per i Cervi Dorati), la vicenda vedrà Shez contro il suo acerrimo nemico, il Flagello Nero, e stando a quanto lasciato intendere dalla stessa NintendoAnnunciato durante il Nintendo Direct del 9 febbraio 2022, sul piano prettamente ludico Fire Emblem Warriors: Three Hopes non sarà il “solito” musou. Seguendo l’esempio degli ottimi Hyrule Warriors: Age of Calamity e Persona 5 Strikers,, tant’è che i giocatori potranno ad esempio cambiare liberamente l’equipaggiamento e addirittura le classi dei propri combattenti. Nel corso delle battaglie, poi, sarà possibile impartire degli ordini ai vari compagni schierati in campo, curarli attraverso un comando e dispiegare degli assistenti che difendano i settori già conquistati dal giocatore.Vi ricordiamo che Fire Emblem Warriors: Three Hopes, sia in formato fisico che digitale su Nintendo Switch.