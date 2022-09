Fire Emblem Engage: la Collector's Edition è in preordine ora su Amazon

Fire Emblem Engage è nuovo di ruolo tattico in arrivo in esclusiva per Nintendo Switch, sviluppato da Intelligent Systems e pubblicato da Nintendo. L'uscita è fissata per il 20 gennaio del prossimo anno.

Dopo aver aperto i preordini dell'edizione Standard (preordinabile proprio in questo momento su Amazon a questo link al prezzo scontato di 49,99 euro con 10 euro di sconto dal prezzo di listino di 59,99 euro), Amazon inserisce a catalogo anche la Collector's Edition con quantità limitate.

Fire Embleme Engage: Divine Edition è quindi in preordine al prezzo di 99,99 euro con data di uscita prevista (esattamente come per l'edizione Standard) per il 23 gennaio 2023. Se siete interessati a preordinarla vi consigliamo di non esitare, le scorte potrebbero terminare prestissimo.

Clicca qui per preordinare Fire Embleme Engage: Divine Edition su Amazon

Questa particolare edizione, oltre al gioco in edizione fisica, include la custodia Steelbook, delle cartoline, un poster e l'Artbook "The Art of Fire Emblem Engage", un vero "must" per i fan della serie.

Vesti i panni di Alear, il Drago Divino, che si è risvegliato mille anni dopo la guerra senza alcun ricordo del passato. Rispondi alla chiamata e combatti insieme ai tuoi alleati in battaglie tattiche per impedire il ritorno del Drago Maligno.