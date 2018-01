Fire Pro Wrestling World arriverà su PS4 in estate, annunciata collaborazione con la NJPW

Buone notizie per gli appassionati della serie: il publisher giapponeseha annunciato chearriverà su PlayStation 4 durante l'estate. Inoltre, la compagnia ha rivelato una collaborazione con la(NJPW), la federazione numero uno in Giappone.

Al momento non ci sono dettagli sulla partnership ma è probabile che i lottatori del roster New Japan Pro Wrestling (tra cui trovano spazio anche ex atleti della World Wrestling Entertainment) possano comparire nel gioco, viceversa Fire Pro Wrestling World sarà sponsorizzato durante i principali show della compagnia.

Attualmente Fire Pro Wrestling World è disponibile su Steam in accesso anticipato al prezzo di 13.39 euro anzichè 19,99 euro. Al momento, il lancio della versione PlayStation 4 non è stata confermata in Occidente.