Fire Pro Wrestling World arriverà su PS4 in Occidente durante l'estate

Nel corso dellaha annunciato cheverrà pubblicato in Europa e Nord America su PlayStation 4 nel corso della prossima estate, sia in formato fisico che in digitale.

In Fire Pro Wrestling World i giocatori possono personalizzare ogni aspetto dei match. Dai combattenti, per i quali è possibile modificare sia l'aspetto che il set di mosse, fino agli arbitri e al ring. Su quest'ultimo può essere posizionata una gabbia, il filo spinato e anche le mine. Nel gioco è inclusa una modalità Online, nella quale è possibile partecipare a match d'esibizione, tornei, leghe, campionati e battle royale con i wrestler di tutto il mondo.

Per l'occasione, è anche stato pubblicato un trailer, che potete ammirare in apertura di notizia, e la galleria di screenshot allegata in calce. Al momento, Fire Pro Wrestling World risulta già disponibile su PC via Steam, dove può essere acquistato a 27,99 euro. I giocatori PlayStation 4 dovranno quindi attendere la prossima estate: purtroppo, Spike Chunsoft non ha annunciato una data più precisa, per la quale dovremo necessariamente attendere ancora. Vi terremo aggiornati al riguardo.