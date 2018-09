Fire Pro Wrestling World disponibile da oggi su PlayStation 4

Lo sviluppatore giapponese Spike Chunsoft è lieto di annunciare che Fire Pro Wrestling WorldFire Pro Wrestling World è disponibile a partire da oggi anche in Europa su PlayStation 4. Il gioco può essere acquistato sia in edizione fisica che digitale.

Fire Pro Wrestling World è un gioco di wrestling professionale, in cui il giusto tempismo e la giusta strategia sono le chiavi per avere successo: sono queste le due caratteristiche di gameplay per cui la serie è diventata famosa.

Tramite New Japan Pro-Wrestling, con licenza ufficiale, e IWGP Heavyweight Championship inclusi, il gioco presenta una modalità storia, una Battle Royale, match MMA e altro ancora. Fire Pro Wrestling World è il primo gioco della serie con una modalità multiplayer online, in grado di supportare fino a quattro giocatori in una partita.

Vi lasciamo con le nuove immagini di Fire Pro Wrestling World riportate in calce alla notizia.