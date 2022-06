La Firefly Edition di The Last of Us Parte 1 va a ruba: copie esaurite in un attimo

The Last of Us è una delle IP più forti a disposizione di Sony, con un successo assicurato ad ogni nuovo progetto correlato alla serie Naughty Dog. Subito dopo l'annuncio ufficiale al Summer Game Fest sono state rivelate edizioni e prezzi di The Last of Us Parte 1, tra le quali è spiccata la ricca Firefly Edition.

Prevista al momento in esclusiva per il mercato americano e proposta al prezzo di 99,99 dollari, la Firefly Edition offre tutti i contenuti della Digital Deluxe Edition con l'aggiunta di una Steelbook esclusiva ed i quattro numeri del fumetto The Last of Us: American Dream con copertina inedita. Ebbene, tale versione è andata immediatamente a ruba al punto da non essere più disponibile sul PlayStation Direct (unico punto dove è possibile acquistarla) poche ore dopo l'apertura dei pre-order.

Entrando nel PlayStation Direct, infatti, la versione più ricca viene segnata come "esaurita", al contrario dell'edizione Standard regolarmente accessibile per la prenotazione. Un segno di come l'annuncio abbia subito scatenato le attenzioni dei fan della serie e possessori di PS5, che si sono subito fiondati nello store di Sony per assicurarsi velocemente una copia della Firefly Edition. Dato il successo, ovviamente non sono da escludere ristampe nel prossimo futuro, per adesso però chi è interessato al gioco in formato fisico può optare unicamente sulla versione Standard.

Se siete curiosi del progetto, ecco le differenze tra The Last of Us originale e remake, con confronti tramite immagini e video.