Fires of Rubicon è un nuovo marchio di Bandai Namco: registrato anche Capcom Box

Dopo aver rinnovato i marchi di Tekken, SoulCalibur, Pac-Man ed Ace Combat, i vertici di Bandai Namco appongono la propria firma su di un nuovo marchio videoludico.

Nello specifico, l'azienda giapponese ha provveduto a registrare in Europa una nuova proprietà intellettuale. Parliamo nello specifico della dicitura "Fires of Rubicon", che possiamo tradurre come "Fiamme del Rubicone". Il riferimento al fiume italiano non sembra essere legato a produzioni parte dell'attuale line-up di Bandai Namco. L'ipotesi è dunque quella di un possibile titolo o sottotitolo di un nuovo gioco edito dal publisher e ancora non annunciato al pubblico.

In attesa di eventuali notizie in merito - che potrebbero giungere ad esempio per mezzo delle World Premiere dei The Game Awards 2022 -, segnaliamo inoltre una seconda registrazione, firmata questa volta da Capcom. L'azienda del Sol Levante ha infatti provveduto a riservare per sé il marchio Capcom Box. Quest'ultimo non sembra però essere connesso a specifici videogiochi passati o futuri. Sembra invece più probabile un eventuale collegamento del marchio con la realizzazione di edizioni speciali o da collezione dei prossimi giochi editi da Capcom. In questo senso, la manovra sarebbe affine a quanto realizzato di recente da Koei Tecmo, che ha provveduto a registrare il marchio Treasure Box.