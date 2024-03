Firesprite: la nuova esclusiva PS5 è un tripla A che avrà anche un film dedicato?

Sembrano essere numerosi i progetti in sviluppo presso i PlayStation Studios di cui non conosciamo assolutamente nulla. Uno di questi è legato a Firesprite, team al lavoro su un'esclusiva PlayStation 5 su cui Sony sembra puntare molto.

Sebbene in via ufficiale non si sia mai parlato del titolo in questione, uno degli sviluppatori ha deciso di svelare qualche generico dettaglio nel corso di un'intervista. Stiamo parlando di Antonio Funaro, regista e cinematic lead che sta collaborando con Firesprite alla realizzazione del progetto. Stando a quanto dichiarato dallo sviluppatore in occasione della sua partecipazione ad una diretta streaming sul canale Twitch italiano GiocoConLoScemo, sembrerebbe che il misterioso gioco sia previsto solo ed esclusivamente per PlayStation 5 e sia un tripla A che viene definito 'cinematico', quindi un prodotto più affine a quelle che sono le classiche produzioni Sony.

L'aspetto più interessante riguarda il fatto che, stando alle dichiarazioni di Antonio Funaro, vi è l'intenzione di girare un film ispirato al gioco. Si tratta di un elemento rilevante, poiché è improbabile che il colosso nipponico decida di realizzare una pellicola su un'IP di scarsa importanza.

Insomma, potrebbe trattarsi di un gioco davvero interessante, ma al momento non possiamo fare altro che attendere il suo annuncio nel corso di uno State of Play o di un PlayStation Showcase.

Prima di lasciarvi alla clip di Twitch in cui si parla del gioco, vi ricordiamo che proprio qualche giorno fa il team Firesprite è stato accusato di portare avanti un ambiente di lavoro tossico.

