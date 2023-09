Firesprite: l'esclusiva tripla AAA per PS5 arriverà nel 2025?

A seguito dell'acquisizione che ha portato la software house britannica a prendere parte dei PlayStation Studios, Firesprite è al lavoro su due progetti stando agli indizi che abbiamo potuto raccogliere sino ad oggi.

Stando ai suggerimenti degli insider e alle informazioni tratte dagli annunci di lavoro dello studio, sembra che Firesprite stia sviluppando un horror tripla A insieme al nuovo capitolo della serie di Twisted Metal. Nulla è stato confermato ufficialmente sino ad oggi, ma ecco emergere un ulteriore indizio circa i progetti della compagnia.

Spulciando tra i dati del profilo Art Station di Agnes Hvalstad, un ex collaboratrice dello studio di sviluppo, WccfTech ha notato come l'artista abbia lavorato ad un gioco di Firesprite non ancora annunciato accanto al quale viene affiancato l'anno 2025. La descrizione del misterioso progetto recita: "Questo progetto di partnership enorme e molto ambizioso porta l'atmosfera, la narrazione, l'azione dei giocatori e la narrativa in un territorio innovativo per le tecnologie hardware di prossima generazione. Questo progetto ha ambizioni AAA e pone grande attenzione sull'aspetto artistico, l'animazione e la realizzazione di performance di personaggi uniche per portare l'immersione del giocatore a nuovi livelli".

Nel momento in cui scriviamo, l'anno è stato tuttavia cambiato al 2023. Potrebbe sicuramente essersi trattato di un errore da parte dell'artista, ma non è da escludere che abbia distrattamente anticipato l'anno previsto di uscita del gioco in questione. Al momento non davvero poche le certezze, e dovremo necessariamente attendere novità da parte di Sony nei prossimi mesi.