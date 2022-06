Firesprite si sposta, sede enorme per il team Sony: sta lavorando ad un horror in UE5

In attesa di scoprire quando arriverà il prossimo PlayStation State of Play, si prevede un trasloco per gli sviluppatori di Firesprite, software house entrata da poco tempo a far parte della famiglia dei PlayStation Studios.

Il team si prepara infatti a lasciare la sua storica sede di Liverpool per spostarsi in un nuovo edificio, sempre entro i confini della città inglese. Nella patria dei Beatles, gli autori di Firesprite avranno a disposizione una sede dislocata lungo quattro piani, che in precedenza ospitava una grande biblioteca pubblica. Con un'ampiezza di oltre 15.000 metri quadri, l'area sarà di ben venti volte superiore alla precedente sede della software house!

Un cambiamento dunque decisamente importante, che sembra denotare una grande fiducia da parte di Sony nel suo nuovo team. Il colosso giapponese si è assicurata il diritto di utilizzo dell'area per un periodo di tempo di almeno 10 anni. Dal momento dell'acquisizione, Firesprite non ha ancora alzato il sipario sul suo prossimo progetto, in merito al quale sono però trapelate alcune informazioni. Diversi annunci di lavoro pubblicati dalla software house hanno infatti reso evidente che il team sta lavorando ad un nuovo gioco horror per PlayStation 5, caratterizzato da una forte componente narrativa e plasmato in Unreal Engine 5.