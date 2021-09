Firesprite: il nuovo studio PlayStation è su un'avventura narrativa tripla A

C'è molta curiosità nei confronti di Firesprite, software house di Liverpool recentemente acquisita da Sony ed entrata a far parte della grande famiglia dei PlayStation Studios.

L'azienda inglese, che nella sua storia recente si è resa protagonista di una crescita esponenziale che l'ha portata a formare un organico di ben 250 sviluppatori, in questi anni si è distinta per lo sviluppo di esperienze in realtà virtuale per PlayStation VR, come The Playroom e The Persistence.

Al momento i piani della compagnia sono avvolti nel mistero, ma un indizio potrebbe essere giunto da un annuncio di lavoro, la cui descrizione fornisce le generalità di un progetto che sembra essere attualmente in lavorazione. Firesprite sta infatti cercando uno scrittore da impiegare nello "sviluppo di un ambizioso gioco tripla A non ancora annunciato". Nello specifico, la figura ricercata - alla quale è richiesta una certa abilità nella "costruzione di narrazioni ramificate" - dovrà creare "una storia e un personaggio avvincenti".

Queste poche righe tratteggiano i connotati di un progetto ad alto budget, evidentemente finanziato da Sony, che può essere ascritto al genere delle avventure narrative, nelle quali la storia ricopre un ruolo molto importante. Il documento non fa alcuna menzione della Realtà Virtuale, ma ciò non ci sorprende più di tanto: nei giorni dell'acquisizione, il Managing Director Graeme Ankers ha spiegato che il futuro potrebbe portare Firesprite anche lontano dalla VR.