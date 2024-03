Firesprite: lo studio di Sony accusato di portare avanti un ambiente di lavoro tossico

Firesprite, studio di proprietà di Sony dal 2021, è al centro di un report di Eurogamer.net che dipinge una situazione non proprio tranquilla per l'azienda. Questa settimana su Firesprite si è abbattuta la scure dei licenziamenti e oltretutto sembra che Sony abbia cancellato Twisted Metal, progetto in sviluppo proprio presso questo team inglese.

In realtà però la situazione sarebbe ancora più grave stando a quanto descritto da una fonte anonima sulle pagine di Eurogamer. Lo scorso mese di maggio il managing director Graeme Ankers ha lasciato lo studio e sembra che molti altri dipendenti in questi ultimi mesi se ne siano andati, nonostante i bonus pagati da Sony dopo l'acquisizione e pensati proprio come incentivo per restare in azienda.

Dopo l'acquisizione, Sony avrebbe messo a capo di Firesprite alcuni manager provenienti da XDev, una mossa che non sarebbe piaciuta a molti dipendenti. Il clima in Firesprite sembra decisamente negativo con alcuni responsabili accusati di discriminazione e di favorire un ambiente di lavoro tossico.

Ma il più grande problema sarebbe proprio l'intromissione di Sony, con il colosso giapponese che ha voluto cambiare completamente la filosofia di Firesprite mettendo lo studio a lavoro su progetti di vario genere come Twisted Metal e Horizon Call of the Mountain, non permettendo al team di crearsi una propria identità.

Altre fonti interpellate da Eurogamer.net parlano invece di uno studio fortemente votato all'inclusione, respingendo dunque al mittente le accuse di discriminazione e dunque non è facile capire quale sia effettivamente la verità.

Certo è che Sony non ha avuto molta fortuna con gli studi inglese negli ultimi anni, con le chiusure di Evolution Studios, Guerrilla Cambridge, BigBig Studios e Sony Liverpool Studio.