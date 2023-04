Firewall Ultra: come l'FPS tattico sfrutta al meglio le capacità per PlayStation VR2

Previsto attualmente per un generico 2023, presto PlayStation VR2 accoglierà nel suo catalogo Firewall Ultra, allargandosi così anche agli FPS tattici multiplayer. Dal PlayStation Blog arrivano dunque i primi corposi dettagli su cosa aspettarsi dall'esperienza targata First Contact Entertainment.

"Proprio come nell’originale Firewall Zero Hour, il lavoro di squadra è ancora fondamentale, dal momento che le fazioni si scambiano i ruoli di difesa e attacco man mano che le partite avanzano", ci fa sapere Gillen McAllister, senior specialist di Sony Interactive Entertainment che ha avuto modo di provare Firewall Ultra previsto in esclusiva PlayStation VR2. McAllister ci racconta che "le partite 4v4 si svolgono ora al meglio di tre round, con l’SSD per PS5 che sposta i giocatori dal rifugio alla mappa della partita e viceversa in un batter d’occhio. Il rilevamento dello sguardo velocizza la scelta dell’arma dalla ruota di selezione sullo schermo e garantisce una maggiore precisione della mira quando si chiude un occhio o si utilizza il mirino, riposizionando leggermente l’arma affinché indichi esattamente il punto verso cui si sta guardando".

Nelle partite di Firewall Ultra sono fondamentali una vista acuta e molto ingegno per trionfare, ma in ogni caso ci sono altre risorse su cui fare affidamento per ottenere la vittoria, oltre all'attento studio delle mappe dove si svolge l'azione: "Le squadre si alternano nella difesa o nell’hacking delle informazioni e, con mappe che spaziano da uffici claustrofobici con scrivanie di computer a labirinti come piattaforme petrolifere, è fondamentale conoscere il giusto equilibrio tra gli arsenali e lo schieramento delle squadre. I prodotti noti come le granate e le granate stordenti sono indispensabili in un intenso scontro a fuoco, ma le mine di prossimità e i modificatori di segnale posizionati con cura possono trasformare qualsiasi area in una trappola o disattivare i dispositivi di localizzazione della squadra avversaria per tenerla sotto pressione", spiega McAllister, aggiungendo che ogni arma presente nel gioco godrà di un feedback aptico personalizzato in modo così di distinguerla dalle altre. Gli sviluppatori puntano dunque a sfruttare al massimo le possibilità offerte dal controller Sense, così da garantire un'esperienza di gioco totalmente immersiva.

Anche il sonoro è un elemento fondamentale in termini di gameplay, grazie in particolare alle possibilità offerte dall'Audio 3D che si possono sfruttate in ambito tattico. "Ascoltando il rumore dei passi - spiega McAllister - si può infatti capire esattamente da dove arriva un nemico. Ma questa è un’arma a doppio taglio, perché anche i nemici sono in grado di farlo. Il ritmo dei round è eclettico: sia chi attacca sia chi difende può muoversi di soppiatto lungo le protezioni basse, caricare in terreno aperto oppure ritrovarsi in trappola in spazi ristretti quando lo scontro a fuoco si fa più intenso. È necessario aguzzare le orecchie per capire esattamente dove si trova un disturbatore".

Ricordiamo che Firewall Ultra è realizzato in Unreal Engine 5, che promette dunque di imporsi come uno dei giochi tecnologicamente più all'avanguardia per il visore di nuova generazione targato Sony.