Firewall Ultra quando arriva su PlayStation VR2? Lo svela il nuovo gameplay

Seguendo l'esempio dei colleghi di Nixxes Software con lo speciale sulle nuove funzionalità di Ratchet & Clank Rift Apart su PC, anche i ragazzi di First Contact Entertainment si affacciano sulle pagine del PS Blog per annunciare la data di lancio ufficiale di Firewall Ultra su PlayStation VR2.

La software house californiana coglie l'occasione per confezionare un nuovo, 'esplosivo' video gameplay che ci immerge nelle atmosfere di questo sparatutto tattico e consente ai patiti del genere di apprezzare le migliorie grafiche, ludiche e contenutistiche apportate alla serie prendendo spunto dal lavoro svolto su Firewall Zero Hour.

La prima e, forse, più importante novità riguarda il cambio di motore grafico: il prossimo shooter in Realtà Virtuale di FCE girerà infatti su Unreal Engine 5 e sfrutterà le funzionalità e le caratteristiche dell'engine Epic di nuova generazione.

Sul fronte del gameplay, Firewall Ultra promette di evolvere le meccaniche sparatutto di Zero Hour implementando l'eye tracking, il feedback aptico, i grilletti adattivi e tutte le migliorie tecnologiche garantite dal nuovo 'caschetto delle meraviglie' di Sony.

La commercializzazione di Firewall Ultra è prevista per il 24 agosto su PS5, ovviamente in esclusiva su PlayStation VR2. Date un'occhiata al nuovo video gameplay e fateci sapere con un commento che cosa ne pensate al riguardo.