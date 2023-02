Firewall Ultra userà l'Unreal Engine 5: nuovo engine per lo shooter PS VR2

Durante lo scorso autunno, è arrivato l'annuncio ufficiale di Firewall Ultra, sequel del primo Firewall: Zero Hour e titolo destinato ad approdare in esclusiva su PlayStation VR2.

Dopo un periodo di silenzio stampa durato alcuni mesi, il team di sviluppo torna ora a comunicare con il pubblico, per condividere un annuncio importante. First Contact Entertainment ha infatti confermato di star utilizzando l'Unreal Engine 5 per dare forma a Firewall Ultra. Lo shooter potrà dunque contare sulle funzionalità e caratteristiche dell'engine Epic Games di ultima generazione.

Ambientato a cinque anni di distanza dalla conclusione di Firewall: Zero Hour, Firewall: Ultra mira a sfruttare a pieno tutte le feature specifiche di PlayStation VR2. Lo sparatutto adeguerà dunque il proprio gameplay all'utilizzo dell'eye tracking, dando vita a un mondo di gioco con sistema di illuminazione in tempo reale e supporto a feedback aptico e grilletti adattivi. Contestualmente all'annuncio dell'impiego di Unreal Engine 5 per la realizzazione del gioco, First Contact Entertainment ha inoltre svelato la key art di Firewall: Ultra, che potete ammirare in apertura a questa news.

In chiusura, ricordiamo che Firewall: Ultra non è l'unico progetto attualmente in cantiere presso gli studi di First Contact Entertainment. Di recente, la software house ha infatti confermato di aver avviato i lavori su di Solaris Offworld Combat II per PlayStation VR2.