Firewall Zero Hour giocabile gratis dagli utenti PS Plus dal 18 al 20 gennaio

Sony PlayStation ha appena annunciato un'iniziativa riservata a tutti gli utenti iscritti a PlayStation Plus e in possesso di PlayStation VR: nel weekend dal 18 al 20 gennaio tutti gli abbonati potranno giocare gratuitamente a Firewall Zero Hour.

Un'occasione imperdibile per tutti i giocatori ancora indecisi sull'acquisto dello sparatutto sviluppato da First Contact Entertainment, lanciato in esclusiva per il visore di Sony. Per chi non lo sapesse, Firewall Zero Hour è uno sparatutto tattico competitivo, nel quale sono chiamate a fronteggiarsi due squadre composte da quattro giocatori, con tanto di morte permanente. Il titolo offre anche una modalità per giocatore singolo nella quale è possibile competere contro l'intelligenza artificiale, utile per allenarsi prima di gettarsi negli scontri multigiocatore.

Firewall Zero Hour è stato accolto con entusiasmo dal nostro Francesco Serino, che nella sua recensione gli ha assegnato un voto pari a 8,8 definendolo "un salto in avanti che non deve mancare nella collezione di nessun appassionato di realtà virtuale e di shooter competitivi".

A proposito di PlayStation Plus, segnaliamo che fino a giovedì 24 gennaio gli abbonamenti da tre e dodici mesi possono essere acquistati con il 25% di sconto da tutti gli utenti attualmente non iscritti al servizio.