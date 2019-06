Firewall Zero Hour giocabile gratis dagli utenti PS Plus dal 28 al 30 giugno!

Dopo aver annunciato Firewall Zero Hour nel corso della Playstation Experience del 2017, il gioco per Playstation VR è approdato su Playstation 4 e Playstation 4 Pro nel corso del 2018.

Il titolo ha esordito sul mercato, andando a proporre uno sparatutto tattico multigiocatore a squadre in esclusiva per Playstation VR. Il gioco è andato così ad ampliare la softeca a disposizione degli utenti in possesso del dispositivo per la realtà virtuale targata Sony. Per coloro che tuttavia non hanno fino ad oggi avuto l'occasione di provare il titolo il prima persona, segnaliamo un'opportunità interessante.

Direttamente dalle pagine del Playstation Blog, viene infatti reso noto che Firewall Zero Hour potrà essere provato gratuitamente per un periodo limitato. I giocatori in possesso di Playstation VR potranno dunque immergersi all'interno del mondo di gioco per un intero weekend, nei giorni compresi tra venerdì 28 e domenica 30 giugno. Per accedere al test, sarà tuttavia imprescindibile un importante requisito: essere utenti attivamente abbonati al servizio Playstation Plus. Ulteriore elemento interessante, "durante questo weekend tutti i giocatori di Firewall Zero Hour guadagneranno doppia XP, in contemporanea con la prova gratuita (28 -30 giugno)".



Un'occasione sicuramente interessante per tutti i giocatori in possesso dei requisiti necessari ad accedere al weekend di prova gratuita! Per maggiori informazioni sul gioco, vi segnaliamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare la nostra recensione di Firewall Zero Hour.