Firewall Zero Hour: gratis due contenuti extra per gli abbonati PS Plus

Firewall Zero Hour è uno dei giochi PlayStation VR più popolari e venduti degli ultimi tempi, per ringraziare i giocatori di questo successo Sony ha pensato di regalare due contenuti extra esclusivi a tutti gli abbonati PlayStation Plus, ora disponibili per il download.

Tramite il PlayStation Store gli iscritti al servizio PS Plus possono ora scaricare l'Ornamento Lil' Jag e il Trinket Days Gone da utilizzare in Firewall Zero Hour per PSVR.

Ornamento Lil' Jag

Mostra la tua personalità: aggiungi una decorazione alle tue armi principali con l'Ornamento Lil' Jag. Disponibile gratuitamente solo per questo mese per gli abbonati PS Plus!

Trinket Days Gone

Mostra al mondo che conosci la “Strada morta”. Personalizza l'arma con l'emblema dei Mongrel MC, la banda di motociclisti fuorilegge di Days Gone™ di cui fa parte Deacon St. John.

Non sappiamo fino a quando questi due oggetti resteranno disponibili dunque vi consigliamo di approfittarne subito se siete interessati, onde evitare di arrivare tardi. Pur non trattandosi di elementi in grado di influenzare il gameplay, questi due oggetti extra faranno sicuramente contenuti i (numeri) giocatori di Firewall Zero Hour.