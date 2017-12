Firewall: Zero Hour per PlayStation VR annunciato alla PlayStation Experience 2017

Nel corso della conferenza diallache si sta svolgendo mentre vi scriviamo è stato annunciato un nuovo titolo chiamato

Si tratta di uno sparatutto tattico in prima persona multiplayer in arrivo esclusivamente per PlayStation VR e sviluppato da First Contact Entertainment. Nel gioco, fruibile sia con il Dualshock 4 che con il PS VR Aim Controller, si sfideranno due squadre di mercenari divise in attaccanti e difensori. Dopo ogni partita i giocatori saranno ricompensati con criptovaluta ed esperienza da utilizzare per potenziare l'equipaggiamento e personalizzare il personaggio. Potete farvi un'idea del gameplay guardando il breve trailer mostrato durante l'evento e le prime immagini ufficiali pubblicate. Come vi sembra?