Firewall Zero Hour per PSVR giocabile gratis fino al 2 settembre

Firewall Zero Hour per PlayStation VR festeggia il suo primo compleanno con una prova estesa aperta a tutti i giocatori dal 28 agosto al 2 settembre. In questo lasso di tempo il gioco sarà scaricabile e giocabile a costo zero dal PlayStation Store.

"Coordina attacchi tattici utilizzando una visuale a 360° con una totale libertà di movimento in questo immersivo sparatutto a squadre, in esclusiva per PlayStation VR. Percepisci il fischio dei proiettili tutto attorno a te grazie all'audio 3D surround mentre recluti una squadra di mercenari d'élite e affronti battaglie emozionanti alla ricerca di informazioni di valore. Collabora per portare a termine piani, eliminare nemici, mettere in sicurezza l'obiettivo... e portare a casa il denaro."

Forma la tua squadra e guidala in scontri 4 contro 4

Calca remoti e pericolosissimi scenari di guerra

Personalizza e potenzia il tuo arsenale ed equipaggiamento

Addestrati alle battaglie che ti attendono grazie a intensi scenari per giocatore singolo

Usa il Controller di mira PS VR per affrontare i tuoi rivali con una mira senza precedenti e un tracking ineguagliabile

Una volta terminato il periodo di prova potrete disinstallare il gioco o in alternativa acquistarlo in formato digitale (mantenendo i progressi) al prezzo di 29.99 euro. Indubbiamente una bella occasione per provare con mano uno dei migliori shooter disponibili per le piattaforme VR.