Firewatch arriva su Nintendo Switch il 17 dicembre

A ben otto mesi di distanza dall'annuncio, Firewatch è finalmente pronto ad approdare su Nintendo Switch. Campo Santo ha annunciato che il titolo verrà pubblicato sull'ibrida della casa di Kyoto il prossimo 17 dicembre.

Firewatch, già disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC, è un titolo story driven ambientato nel 1989 che cala i giocatori nei panni di Henry. L'uomo ha abbandonato la sua vita incasinata per lavorare come guardaboschi nel selvaggio Wyoming. Dall'alto della sua torre, il suo compito è quello di avvistare gli incendi e avvertire chi di dovere per proteggere la natura. Il suo unico mezzo di comunicazione con il mondo esterno è una radio portatile, che utilizza per tenersi contatto con il suo supervisore, Delilah. Un giorno, tuttavia, qualcosa di strano lo spingerà ad abbandonare la sua postazione e ad addentrarsi nella natura selvaggia. Se volete saperne di più, vi consigliamo di leggere la recensione di Firewatch a cura del nostro Francesco Fossetti.

Questo 2018 è stato un anno piuttosto importante per i ragazzi di Campo Santo, che sono stati acquisiti da Valve. Nel frattempo, stanno continuando a lavorare attivamente al loro prossimo progetto, In The Valley of Gods, il cui sviluppo non è stato in alcun modo condizionato dalla compagnia di Gabe Newell.