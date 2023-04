Firmament: l'avventura degli autori di Myst ha una data su PC, uscirà anche su PlayStation

Sono trascorsi più di cinque anni dall'annuncio ufficiale di Firmament e per gli studi Cyan, gli autori di Myst e Obduction, è finalmente giunta l'ora di svelare la data di lancio della loro prossima avventura grafica.

La prossima esperienza interattiva firmata dalla storica software house fondata negli anni '80 dai fratelli Rand e Robyn Miller ha l'ambizione di riportare in auge il genere dei puzzle adventure in soggettiva. Il titolo cala i patiti del genere in una dimensione steampunk piena di enigmi da risolvere e di panorami mozzafiato da ammirare facendo la spola tra i Regni che imperlano la mappa.

Nel corso dell'avventura sarà possibile utilizzare "Annesso", un dispositivo che consentirà agli utenti di interfacciarsi con i vari dispositivi dei Regni di Firmament per venire a capo dei puzzle ambientali e riuscire, così facendo, a svelare i segreti custoditi nei bizzarri tempi del Sapere. Ad accompagnarci in questa odissea fantasy a tinte steampunk ci sarà anche una misteriosa apparizione che racconterà la storia delle enigmatiche macchine sparse per il mondo di gioco.

Le versioni PC e Mac OS di Firmament saranno disponibili dal 18 maggio. Gli studi Cyan confermano inoltre di essere al lavoro sulle edizioni PS4, PlayStation 5 e PS VR2 di Firmament, il cui lancio è atteso più avanti nel 2023.