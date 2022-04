Firmware 22.01-05.02 per PS5 disponibile, il VRR non c'è ancora

A sorpresa, Sony ha reso disponibile l'aggiornamento firmware 22.01-05.02 per PlayStation 5, disponibile per il download a partire dal 13 aprile. Ma cosa cambia dopo il download del nuovo software di sistema? Ben poco, in realtà, a giudicare dal changelog ufficiale.

Questo update si limita a migliorare la stabilità generale del sistema operativo durante l'utilizzo di giochi e applicazioni, andando a risolvere bug e problemi tecnici e lavorando dietro le quinte per migliorare l'esperienza d'uso. Non ci sono nuove funzionalità di alcun tipo e nemmeno il supporto VRR per PS5 che come noto arriverà nei prossimi mesi, come confermato da Sony al momento della pubblicazione dell'aggiornamento firmware di marzo.

Nel momento in cui scriviamo non sembrano esserci controindicazioni particolari e non sono stati segnalati problemi o bug di sorta dopo l'installazione del firmware. Il precedente aggiornamento ha bloccato le impostazioni Auto Low Latency Mode su alcuni TV, non sappiamo se questo problemi sia stato risolto con il firmware pubblicato oggi, probabilmente ne sapremo di più nel corso delle prossime ore. Secondo alcuni rumor presto Sony pubblicherà l'app per aggiornare il DualSense da PC e Mac, al momento per aggiornare il controller è necessario passare dalla console ma a quanto pare si sta pensando ad una soluzione alternativa così da poter aggiornare il DualSense anche giocando su PC.

Il 13 aprile PlayStation 5 torna in vendita da GameStop, a partire dalle 16:00 la console verrà messa in vendita online con disponibilità limitata fino ad esaurimento delle scorte disponibili, in versione Standard in bundle con giochi e accessori non ancora svelati.