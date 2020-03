Firmware 7.50 Beta per PS4: le novità dell'aggiornamento

Il nuovo aggiornamento firmware 7.50 Beta per PS4 e PS4 PRO è ora disponibile per alcuni tester selezionati, Sony non ha ancora diffuso un changelog ma coloro che stanno provando l'update rivelano la presenza di alcune novità.

Una delle principali migliorie riguarda il supporto per il protocollo HDCP (High Bandwidth Digital Content Protection) che passa dalla versione 2.2 alla 2.3, risolvendo alcuni bug e problemi della versione attualmente uttilizzata, la 2.2 appunto. Altra interessante novità riguarda la possibilità di organizzare le icone dei contenuti digitali in una sola cartella, tra cui le icone di Netflix, PlayStation LIVE, Media Player e altri servizi, in questo modo possiamo rimuoverle dalla schermata HOME.

Viene citata anche una modifica legata allo Speed Test della connessione internet in fase di configurazione, lo strumento sembra ora molto più preciso e in grado di restituire risultati maggiormente attinenti alla realtà rispetto al passato.

Non è escluso che il firmware 7.50 di PS4 possa includere altre caratteristiche, al momento però queste non sono ancora emerse, c'è da dire che l'aggiornamento è in fase Beta proprio perchè non completo e Sony attenderà i feedback dei tester prima di procedere con la pubblicazione ufficiale.

E voi, cosa vorreste vedere nel firmware 7.50? Quale funzionalità vi piacerebbe avere sulla console?