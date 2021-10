First Class Trouble: annunciato il primo gioco PlayStation Plus di novembre per PS4 e PS5

Il nuovo appuntamento con lo State of Play di PlayStation ha fatto da vetrina a First Class Trouble, l'avventura strategica multiplayer di Invisible Walls che si prepara ad esordire su PlayStation 4 e PlayStation 5 e incluso in PlayStation Plus.

In First Class Trouble i giocatori verranno messi nei panni dei passeggeri di un'astronave lussuosissima, la ISS Alithea, in viaggio nello spazio. L'intelligenza artificiale chiamata C.A.I.N che dovrebbe facilitare la vita a bordo impazzisce improvvisamente, espellendo tutto l'ossigeno a disposizione con il solo obbiettivo di uccidere tutti gli abitanti della navetta.



Il ruolo dei giocatori sarà quindi quello di raggiungere la sala di comando e disattivare la pericolosa AI, collaborando tra loro ed evitando gli insidiosi robot, interpretati da altrettanti giocatori reali, che infestano i corridoi. Fidarsi o meno dei vari personaggi potrebbe fare la differenza tra la vita e la morte.

Prima di lasciarvi al trailer di lancio su console, vi ricordiamo che First Class Trouble uscirà il prossimo 2 novembre su PlayStation 4 e PlayStation 5 e sarà accessibile gratuitamente a tutti i possessori di PlayStation Plus. Adesso non ci resta che attendere per scoprire gli altri giochi PlayStation Plus gratis di novembre non ancora annunciati da Sony, ne sapremo di più entro la fine della settimana.