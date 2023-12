Dai first party PlayStation agli 'amici', tante cartoline natalizie su PS Blog

Dopo aver salutato Jim Ryan con una PS5 a tema PS1 e dei biscotti a tema, la famiglia PlayStation augura buone feste a tutti gli appassionati di videogiochi dalle colonne del PS Blog condividendo le cartoline natalizie realizzate dagli studi firt party e dalle case di sviluppo 'amiche'.

La nuova iniziativa lanciata dai curatori del PlayStation Blog che precede la chiusura temporanea delle attività del 'portale istituzionale' della divisione videoludica di Sony per le vacanze di fine anno ci regala un carosello di artwork e disegni che accolgono lo spirito delle festività insieme ai protagonisti degli universi interattivi di ciascuna software house.

Sfogliando il lungo elenco delle cartoline celebrative dei PlayStation Studios e delle aziende terze ritroviamo così gli eroi di Marvel's Spider-Man 2, Diablo 4, The Last of Us, God of War, The Elder Scrolls Online, Day's Gone, Suicide Squad, Dead by Daylight e tantissimi altri.

In calce alla notizia trovate il link che rimanda allo speciale del PlayStation Blog con tutte le simpatiche creazioni artistiche realizzate dagli studi first party di Sony e multipiattaforma per celebrare le festività di fine anno: dategli un'occhiata e fateci sapere con un commento qual è la vostra cartolina preferita.