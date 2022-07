First Playable 2022 è stato un successo: tutti i numeri dell'evento italiano

Dal 5 all’8 luglio si è tenuta a Pisa, presso gli Arsenali Repubblicani, l’edizione 2022 del First Playable, un evento tutto italiano legato al mondo dei videogiochi. Per celebrare il successo dell’iniziativa, sono stati diffusi alcuni dei risultati raggiunti e i primi dettagli sulla seconda sessione.

Nel corso dei tre giorni che hanno visto i partecipanti prendere parte a sessioni di teaching, coaching e pitching per la prima volta dall’inizio della pandemia, sono stati registrati record incredibili per l’evento. In termini di presenze, si parla di 30 publisher, 25 speaker (provenienti da Regno Unito, Francia, Olanda, Spagna, Svezia, Danimarca e Polonia) e 90 software house italiane rappresentate da 170 sviluppatori. Parlando invece di incontri di lavoro, sono stati organizzati 630 meeting di cui 500 in loco e i restanti online, tramite la piattaforma MeetToMatch. L’evento ha anche ospitato gli Italian Video Game Awards 2022, durante il quale sono stati assegnati premi ai principali progetti sviluppati nel nostro paese. Nel corso dell'iniziativa organizzata da IIDEA e Toscana Film Commission di Fondazione Sistema Toscana si è chiacchierato anche della possibilità di innalzare il limite annuale per impresa del Tax Credit Videogiochi a 2 milioni di euro.

Grazie al successo di questa edizione, infine, è stato confermato che il prossimo anno si terrà il First Playable 2023.

Avete già dato un'occhiata all'elenco dei premi assegnati agli Italian Video Game Awards 2022?