First Playable Fund: è ora attivo in Italia il fondo per gli sviluppatori

È ora possibile anche in Italia usufruire di un fondo creato appositamente per gli sviluppatori intenzionati a creare un videogioco, ovvero il "First Playable Fund".

Come possiamo leggere sul sito ufficiale del governo, il First Playable Fund ha una dotazione iniziale di 4 milioni di euro ed è un fondo istituito presso il Ministero dello sviluppo economico al fine di permettere anche alle software house italiane di creare dei videogiochi tramite l'ausilio di contributi a fondo perduto. Questi fondi serviranno ad aiutare gli sviluppatori nelle fasi di pre-produzione a concludere il progetto e a creare un prodotto destinato alla distribuzione commerciale. Ovviamente non tutti potranno usufruire di queste agevolazioni e, com'è possibile leggere nel comunicato disponibile sul sito ufficiale, c'è una lunga lista di requisiti da soddisfare per poter accedere ai fondi.

Si tratta in ogni caso di un primo ed importante passo per supportare lo sviluppo dei videogiochi made in Italy e fare in modo che sempre più produzioni del nostro paese possano competere con quelle internazionali.

A questo proposito, vi ricordiamo che proprio qualche giorno fa è arrivato King of Seas, titolo a base di pirati sviluppato dal team italiano 3DClouds.