First Playable Fund: il budget per gli sviluppatori italiani esaurito in sole tre ore

Come parte del Decreto Rilancio stilato lo scorso mese di maggio, il First Playable Fund ha ufficialmente preso piede questa mattina. Il fondo stanziato a favore degli sviluppatori italiani è rimasto disponibile per ben poco tempo: nel giro di sole tre ore lo sportello dell'iniziativa è stato chiuso a causa del boom di domande.

Il Fondo per l'Intrattenimento Digitale ha messo a disposizione una somma pari a 4 milioni di euro per supportare lo sviluppo dei videogiochi in Italia. In tempi di pandemia, è particolarmente complesso per gli studi lavorare ai propri progetti, e l'iniziativa è stata accolta con grande calore da parte della comunità di sviluppatori. Il contributo a fondo perduto può essere investito sia in fase di pre-produzione che di sviluppo attivo, e va a coprire il 50% dei costi totali.

A causa del boom di domande ricevute questa mattina, lo sportello è stato definitivamente chiuso in pochissimo tempo. Segnale che l'interesse da parte degli sviluppatori è stato particolarmente alto, ma anche del fatto che, con buona probabilità tanti studi sono rimasti tagliati fuori dall'iniziativa. Questi sono invitati a continuare a controllare i siti di Invitialia e del Ministero dello Sviluppo in caso di novità riguardanti il fondo, che potrebbe ricevere nuovi stanziamenti nel corso dei prossimi mesi.