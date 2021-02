First Playable Fund: il decreto attuativo è sulla Gazzetta Ufficiale

Il decreto attuativo legato al First Playable Fund è comparso sulla Gazzetta Ufficiale dell'8 febbraio. IIDEA è pronta a collaborare con il Ministero dello Sviluppo Economico per definire i dettagli sul fondo che prevede quattro milioni di euro per finanziare prototipi di videogiochi e sostenere la crescita dell’industria dei videogiochi italiana.

Thalita Malagò, Direttore Generale di IIDEA, commenta il traguardo raggiunto con queste parole: "Il decreto ha introdotto dei criteri valutativi che serviranno a garantire che i progetti presentati al MISE siano sostenibili e commercialmente validi. Tuttavia, l’approccio molto aperto del Ministero e l’impianto a sportello della misura ci fanno ritenere che il First Playable Fund possa esaurirsi piuttosto velocemente. Vorremmo quindi rivolgere un appello, fin da ora, alla politica e, in particolare, a chi si occuperà dello Sviluppo Economico nei prossimi mesi. Chiediamo di poter pensare presto ad un rifinanziamento e potenziamento del First Playable Fund. Questo primo – importantissimo – passo, rischia infatti di esaurire molto velocemente la sua spinta propulsiva. Il nostro modello deve essere la Germania e ciò che ha messo in campo negli ultimi due anni: partendo da uno strumento del tutto simile al nostro, i tedeschi hanno costruito una misura di sostegno in grado di finanziare ogni stadio di produzione, dal prototipo al prodotto finito, con un budget annuale di 50 milioni di euro per i prossimi cinque anni."

Il First Playable Fund è realtà dallo scorso mese di maggio come parte del Decreto Rilancio ed è dedicato a tutte quelle startup che vogliono sviluppare un prototipo della propria idea, adesso fare questo passo sarà più semplice grazie ai fondi stanziati dal Ministero dello Sviluppo Economico.