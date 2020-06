First Playable Fund: il fondo governativo è salvo, riformulato l'emendamento Madia

Nel corso del mese di maggio, il testo definitivo del Decreto Rilancio confermava la volontà da parte del Governo di istituire il First Playable Fund, ovvero un fondo volto a supportare l'industria videoludica italiana.

Nello specifico, le norme ad esso legate prevedevano un budget quantificato in 10 milioni di euro, da stanziare a fondo perduto in favore di attività di pre-produzione di videogiochi da parte di imprese dello Stivale. Il provvedimento si inseriva in un quadro di intervento più ampio focalizzato sul sopporto a nuove start-up. La successiva discussione parlamentare aveva tuttavia visto emergere alcuni contrasti legati all'istituzione del First Playable Fund, manifestati in particolare nella formulazione dell'emendamento Madia.

Direttamente dall'IIDEA (Italian Interactive Digital Entertainment Association) giungono però ora buone notizie per il settore, con la comunicazione che l'emendamento è stato riformulato in modo tale da salvaguardare il fondo MISE First Playable Fund. "IIDEA - si legge in un comunicato affidato dall'associazione ai propri canali social - esprime soddisfazione per l’esito positivo della vicenda e ringrazia i gruppi parlamentari di maggioranza, e in particolare l’On. Marianna Madia, per aver espresso un riconoscimento unanime del valore strategico del nostro settore attraverso la riformulazione dell’emendamento in oggetto". "L’Associazione - prosegue IIDEA - è pronta a supportare il MISE nell'implementazione e nella promozione del fondo: l’obiettivo è che la misura divenga uno strumento utile e di successo [...]".