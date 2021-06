First Playable: l'evento per sviluppatori più importante d'Italia sta arrivando

I rappresentanti di IIDEA si preparano per il ritorno dell'evento First Playable organizzato in collaborazione con Toscana Film Commission: la terza edizione coinvolgerà oltre 60 publisher e investitori internazionali.

La vetrina mediatica e professionale allestita da IIDEA consentirà quindi a tutti gli sviluppatori italiani di interfacciarsi con le realtà editoriali e imprenditoriali più affermate per far conoscere le proprie opere agli investitori. Non a caso, per tutta la durata dell'evento verranno ospitate sessioni di coaching e talking che culmineranno con la cerimonia di premiazione degli Italian Video Game Awards 2021.

La fitta agenda di appuntamenti di First Playbale inizierà giovedì 1 luglio e si protrarrà sino al 2 luglio per dare modo agli oltre 50 sviluppatori italiani registrati all'evento di confrontarsi con più di 60 publisher e investitori internazionali, provenienti da 12 Paesi europei e non.

Coaching : tra le basi di First Playable ci sono le sessioni di coaching a favore degli sviluppatori, in particolare di quelli più giovani che stanno muovendo i primi passi all’interno del settore.

: tra le basi di First Playable ci sono le sessioni di coaching a favore degli sviluppatori, in particolare di quelli più giovani che stanno muovendo i primi passi all’interno del settore. Talking : il confronto e la crescita tramite lo scambio di informazioni è tra gli obiettivi primari di First Playable. Per questo l’evento propone un fitto programma di talk, panel, workshop e tavole rotonde con ospiti nazionali e internazionali di primo piano.

: il confronto e la crescita tramite lo scambio di informazioni è tra gli obiettivi primari di First Playable. Per questo l’evento propone un fitto programma di talk, panel, workshop e tavole rotonde con ospiti nazionali e internazionali di primo piano. Pitching : nei due giorni di First Playable di importanza apicale saranno le sessioni di pitching tra gli sviluppatori italiani e i publisher e investitori internazionali. Un’occasione unica per gli studi del nostro Paese per presentare le proprie idee e progetti, con l’obiettivo di siglare collaborazioni e partnership che possano accrescere il raggio d’influenza dei videogiochi made in Italy.

: nei due giorni di First Playable di importanza apicale saranno le sessioni di pitching tra gli sviluppatori italiani e i publisher e investitori internazionali. Un’occasione unica per gli studi del nostro Paese per presentare le proprie idee e progetti, con l’obiettivo di siglare collaborazioni e partnership che possano accrescere il raggio d’influenza dei videogiochi made in Italy. IVGA 2021 : First Playable durante la prima sera si trasformerà anche nel palcoscenico degli Italian Video Game Awards, momento in cui saranno assegnati i premi all’industria videoludica italiana. La cerimonia di premiazione, che vedrà la conduzione di Dario Marchetti di RaiNews24 e Aoife Wilson di Eurogamer.net, sarà trasmessa in diretta dal Museo delle Grandi Navi di Pisa sul canale Twitch dell’evento.

: First Playable durante la prima sera si trasformerà anche nel palcoscenico degli Italian Video Game Awards, momento in cui saranno assegnati i premi all’industria videoludica italiana. La cerimonia di premiazione, che vedrà la conduzione di Dario Marchetti di RaiNews24 e Aoife Wilson di Eurogamer.net, sarà trasmessa in diretta dal Museo delle Grandi Navi di Pisa sul canale Twitch dell’evento. Games in Italy: per la prima volta in assoluto Steam, il principale store di vendita digitale di videogiochi, in occasione di First Playable ospiterà Games in Italy, una promozione nazionale dedicata ai videogiochi italiani. A partire da giovedì 1 luglio e fino a lunedì 5 luglio sarà disponibile una pagina con oltre 150 videogiochi in promozione realizzati da più di 70 studi di sviluppo tricolore.

Per tutte le informazioni sugli eventi in programma e sulle attività promosse da IIDEA, in calce alla notizia trovate il link al portale ufficiale di First Playable.