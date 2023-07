First Playable torna nel 2024: record di presenze per l'edizione 2023

Contestualmente alla pubblicazione del bando 2024 di Bologna Game Farm, arrivano ulteriori buone notizie per l'industria del videogioco del nostro paese.

Arriva infatti la conferma che la quinta edizione di First Playable, evento organizzato da IIDEA e Toscana Film Commission - Fondazione Sistema Toscana, in collaborazione con l’Agenzia ICE - ha raggiunto un nuovo record di partecipazione. Svoltosi tra 6 e 7 luglio 2023 presso l'innovation hub Nana Bianca a Firenze, la fiera ha visto la partecipazione di oltre cinquecento professionisti, provenienti da ben centottanta studi di sviluppo italiani. Presenti all'appello quarantacinque publisher e investitori, arrivati da Regno Unito, Stati Uniti, Canada, Svezia, Spagna, Paesi Bassi, Francia, Polonia, Messico, Giappone, Germania e Italia.

Durante le due giornate di evento si sono svolti oltre mille business meeting, durante i quali gli sviluppatori italiani hanno avuto l'opportunità di discutere di potenziali collaborazioni con gli operatori internazionali presenti a Firenze. "Quest'anno abbiamo registrato un'affluenza senza precedenti, segno evidente dell’importante fase di consolidamento che la scena produttiva dei videogiochi sta vivendo oggi nel nostro paese. Questo successo è un simbolo della forza e della vitalità dell'industria dei videogiochi in Italia - ha dichiarato Thalita Malagò, Direttore Generale di IIDEA - IIDEA è particolarmente orgogliosa di come First Playable sia ormai diventato un appuntamento da non perdere non solo per la community di sviluppatori locali ma anche per publisher e investitori internazionali".

Durante l'evento sono stati inoltre annunciati i vincitori degli Italian Video Game Awards 2023. Già confermato il ritorno di First Playable per una nuova edizione nel 2024.