La fisica di Monster Energy Supercross 3 in un nuovo trailer; svelati i bonus preorder

Milestone ha svelato un trailer che mostra il nuovo motore fisico di Monster Energy Supercross - The Official Videogame 3, che sarà disponibile dal 4 Febbraio 2020 su PlayStation 4, Xbox One, PC Steam, Google Stadia e Nintendo Switch.

Il nuovo trailer offre uno sguardo sull'enorme lavoro svolto dallo studio italiano, che sulla base del feedback dei giocatori ha messo a punta una nuova fisica che influenzerà il comportamento delle moto in aria. Nello specifico, ha impostato un sistema di rotazione che consentirà ai giocatori di eseguire liberamente acrobazie come whips e scrubs. Miglioramenti anche dal punto di vista grafico: le piste sono ora più vive, grazie a particelle più dettagliate e realistiche per fuochi d'artificio, fiamme, terreno asciutto e bagnato. I modelli dei piloti e dei personaggi secondari sono stati completamente ricreati da zero mediante la scansione di foto, e ora presentano un nuovo set di animazioni. Per la prima volta è stato possibile includere un modello di pilota femminile con animazioni dedicate.

Insieme al nuovo trailer, Milestone ha anche annunciato l’apertura dei preordini digitali e fisici e dei bonus in game per gli utenti Xbox e PlayStation 4; tutti i giocatori che prenoteranno il titolo su queste piattaforme riceveranno un DLC gratuito che contiene l’Outfit Starting Pack, con 6 livree personalizzate per le loro moto e 6 equipaggiamenti completi di tuta, casco e stivali. Presso alcuni rivenditori selezionati, i preordini dell’edizione fisica per Xbox One e PS4 includeranno anche il Neckbrace Pack DLC, comprendente un collare luminoso che farà distinguere ogni giocatore dalla folla.

Monster Energy Supercross - The Official Videogame 3 sarà disponibile in tutto il mondo dal 4 febbraio per PlayStation 4, Xbox One, PC Steam, Google Stadia e Nintendo Switch. Includerà la stagione 2019 Monster Energy Supercross con 100 piloti delle classi 450SX e 250SX e 15 stadi ufficiali.